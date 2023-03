Business news: Iraq, per la prima volta la Giornata italiana del design arriva anche a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 4 al 10 marzo 2023 si è tenuto presso il centro "The Station" il workshop "Travelling in the Fashion World", primo evento realizzato a Baghdad, in Iraq, per celebrare la creatività della progettazione italiana sostenibile in occasione della Giornata italiana del design 2023. Lo riferisce una nota dell’ambasciata d’Italia a Baghdad. La professoressa Carmen Alampi dell'Istituto Marangoni di Firenze ha impreziosito il seminario, a cui hanno partecipato oltre 60 persone tra professori e studenti dell’Istituto di Arti applicate di Baghdad, professionisti del settore e giovani con aspirazioni nel mondo della moda. Tema al centro dell’iniziativa è stato l'”upcycling”, ovvero un riciclo creativo di abiti, stoffe e materiali a cui dare nuova vita secondo le tendenze della moda contemporanea. (Res)