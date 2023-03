Argentina: candidato presidente Grabois presenta a Roma il mondo dalla parte dei "peggiori" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E quella nelle aule dei tribunali è la fascia alta di una battaglia di "demonizzazione" che a livello più basso colpisce gli esclusi e le loro rivendicazioni politiche. I "Peggiori" del suo libro - lavoratori in nero, venditori ambulanti, occasionali - scontano una narrativa costruita su luoghi comuni, soprattutto dai mezzi di comunicazione che, "per lo meno in America Latina, hanno una linea editoriale coordinata tra di loro": "sono generalmente ladri, e chi critica il sistema di distribuzione della ricchezza che li costringe nei quartieri ad alta densità criminale, diventa difensore dei ladri e ladro anche lui. Sono degli occupanti di case. Sono violenti, perché non avendo i diritti sindacali dei dipendenti usano forme di protesta alternativa". Caratteristiche che nel racconto dei media prevalgono sempre su tutto quanto si fa in favore di una crescita delle fasce popolari, come "inserimento dei carcerati nella vita sociale, lotta alle dipendenze dalla droga", fino alla battaglia per i "cartoneros", le persone - spesso minorenni - che si guadagnavano il pane riciclando i residui urbani, e che il movimento guidato da Grabois trasformò in soggetti attivi, aprendo asili e garantendo altre forme di assistenza che spettavano allo Stato. (segue) (Res)