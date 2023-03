Israele: ministro Esteri Cohen da lunedì in visita nel Regno Unito e in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, si recherà in visita nel Regno Unito e in Polonia a partire da lunedì, 20 marzo. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, secondo il quale Cohen incontrerà a Londra l’omologo britannico James Cleverly per firmare una road map relativa al rafforzamento delle relazioni bilaterali per i prossimi dieci anni nel settore tecnologico e sanitario. I due discuteranno anche dell’Iran e del programma nucleare di Teheran, secondo il quotidiano. In Polonia, Cohen incontrerà l’omologo polacco Zbigniew Rau ed è attesa la firma di un accordo per la ripresa di viaggi dei giovani israeliani in Polonia per l’educazione all’Olocausto dopo una pausa di circa tre anni.(Res)