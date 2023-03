Roma: Piantedosi, bene operazione a Ostia, risposta a criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vasta operazione condotta oggi dalla polizia di Stato a Nova Ostia "rappresenta una forte risposta dello Stato contro illegalità e malaffare, su un territorio dove è forte la pressione criminale". Lo dichiara in una nota il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. "La capillare azione di controllo del territorio - aggiunge - effettuata con la partecipazione di una aliquota di personale della guardia di finanza, che ha anche consentito di consegnare alla giustizia un pericoloso latitante e arrestare soggetti coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti, si inserisce in quella più ampia strategia che stiamo portando avanti in tutto il Paese per garantire ai cittadini piu elevati standard di sicurezza anche assicurando il rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine in quelle aree maggiormente interessate da fenomeni delinquenziali. Queste operazioni - conclude il ministro - sono fondamentali per contrastare i traffici illeciti e ripristinare la legalità dando risposte concrete alle comunità interessate”. (Rer)