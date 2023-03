Business news: trasporto aereo, giapponese Ana punta su nuove rotte verso Milano e Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea giapponese Ana Holdings punta sul lancio di nuovi collegamenti tra l'aeroporto internazionale Haneda di Tokyo e l'Europa per aumentare i ricavi del traffico passeggeri internazionale. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui il piano della compagnia prevede, assieme alla sospensione di alcune rotte asiatiche e all'aumento dei prezzi unitari dei posti in cabina, l'attivazione entro il 2025 di nuove rotte verso Milano e Istanbul. Il piano di Ana prevede l'aumento del fatturato operativo consolidato a 17,4 miliardi di dollari entro l'anno fiscale 2025, un incremento del 18 per cento rispetto al 2019. L'attivazione delle rotte conta però sul ripristino del traffico aereo attraverso la Russia, sospeso a causa del conflitto in Ucraina: nel caso tale prospettiva non si concretizzi, la compagnia giapponese sarà probabilmente costretta a rivedere i suoi piani. (Git)