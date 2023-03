Milano: Barbieri (Confcommercio), da corteo antifascista per fortuna disagi contenuti, c'era preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il corteo promosso dai collettivi antifascisti e realtà antagonisti oggi a Milano preoccupava molto gli imprenditori dell’asse di via Padova - Piazzale Loreto - Buenos Aires e vie limitrofe a causa del rischio di infiltrazioni anarchiche e delle tensioni che si erano verificate qualche settimana fa in occasione di un’altra manifestazione. Oltre 1500 persone hanno preso parte alla manifestazione, qualche vetrina è stata danneggiata, ma fortunatamente i disagi sono stati contenuti. Un ringraziamento al questore e alle forze dell’ordine per il costante monitoraggio e la difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza in città". Lo scrivendo Marco Barbieri, direttore generale di Confcommercio Milano, sul suo profilo Facebook. (Com)