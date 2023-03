Argentina: candidato presidente Grabois presenta a Roma il mondo dalla parte dei "peggiori" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istanze che avrebbero trovato spazio in una nuova candidatura dell'attuale vice presidente Cristina Fernandez Kirchner, vittima però "di un attacco giudiziario. Una condanna per corruzione in prima istanza, assolutamente priva di fondamento" proposta da un procuratore e appoggiata da un giudice "che giocavano a pallone con il principale avversario, Mauricio Macri", ma grazie alla quale la persona "con la più alta intenzione di voto" non ha la serenità per presentarsi alle urne. "Dinanzi a questo vuoto si affermano opzioni politiche conformiste, che si limitano ad amministrare l'esistente", ha detto il giovane docente universitario dicendosi pronto a impersonare quell'ambizione di "trasformazione profonda". Si tratta di segnare una differenza netta con le politiche economiche liberiste, da cui la stessa coalizione progressista oggi al governo non è immune: puntare a "una nazionalizzazione parziale delle risorse strategiche. Il 51 per cento del litio, degli idrocarburi e delle risorse agroalimentari deve essere controllato dallo Stato e il resto rimane al mercato. Uno schema riformista, lungi dal perseguire il modello sovietico, ma che impedisce al Paese di essere depredato delle proprie risorse". Grabois ricorda di non aver mai voluto fare politica di partito fino a quando l'ex presidente Macri chiese ed ottenne un prestito "infame" dal Fmi, 45 miliardi di dollari che "non sono serviti a costruire ponti, scuole od ospedali", ma solo a garantire "la formazione di asset all'estero", costringendo al tempo stesso Buenos Aires ad obbedire a ricette di "austerità economica", causa della grande povertà che soffre il Paese. (segue) (Res)