Milano: Marotta (Avs), giornata importante per i diritti delle famiglie

- Alla manifestazione di Milano "Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie" c'erano "colori accesi e la giusta determinazione per la difesa dei più piccoli" ed è stata "la prova che le italiane e gli italiani sono disposti a lottare per assicurare e far rispettare i diritti a tutti e di tutti". Lo scrive sui social network il consigliere dell'alleanza Verdi sinistra alla Regione Lazio, Claudio Marotta. "È questa la reazione migliore a una destra che, invece di risolvere i problemi del Paese, si occupa di cancellare i diritti delle bambine e dei bambini e delle famiglie omogenitoriali - aggiunge -. Ci opporremo con ogni forza a questa destra, anche nel Consiglio regionale del Lazio dove la nuova Assessora alla Famiglia ha gioito per il no del Senato al certificato europeo di filiazione. Grazie alle Famiglie arcobaleno per questa importante giornata. Non arretriamo sui diritti. Mai". (Rer)