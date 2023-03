Business news: la cinese Byd si espande in Medio Oriente, lanciati 4 modelli in Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle auto elettriche Byd ha deciso di espandere la sua presenza in Medio Oriente lanciando quattro modelli in Giordania in collaborazione con la locale Mobility solutions auto trade company (Mstc). Lo ha reso noto la stessa società di Shenzhen, precisando che l’utilitaria Dolphin, i suv Tang e Atto 3 e la sportiva Han sedan sono approdate in Giordania lo scorso fine settimana. L’obiettivo di Byd è di entrare anche in altri mercati in Medio Oriente. L’azienda, quotata a Shenzhen e a Hong Kong, ha più che triplicato le sue vendite annuali nel 2022 portandole a 1,86 milioni, la maggior parte delle quali in Cina. Numeri grazie ai quali Byd ha sottratto a Tesla, la compagnia statunitense fondata da Elon Musk, il titolo di maggiore produttore di veicoli elettrici al mondo. Di recente la compagnia ha iniziato a vendere le proprie auto in Norvegia, Singapore, Brasile e India. Non è chiaro a quale prezzo saranno venduti i modelli esportati in Giordania. (Cip)