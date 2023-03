Business news: pressioni sul sistema bancario Usa, First Republic Bank valuta la cessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici della banca statunitense First Republic Bank stanno valutando una possibile cessione dell’istituto, dopo una settimana di calo importante in termini di valore azionario dovuto alle pressioni sul sistema bancario federale, derivanti dal recente fallimento di Silicon Valley Bank. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che le misure prese negli ultimi giorni “potrebbero non essere sufficienti” a sopire le preoccupazioni degli investitori. La banca starebbe comunque considerando anche altre alternative, come una infusione di capitale, e una decisione finale non sarebbe stata ancora raggiunta. Le azioni dell’istituto di San Francisco hanno registrato un calo del 70 per cento in Borsa, negli ultimi cinque giorni. (Was)