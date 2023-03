Diritti: Salvini, da Francesca Pascale rabbia e odio, rispondo con pace e rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanta rabbia, quanto odio. Io rispondo con lavoro, pace, amore e rispetto", scrive su Facebook il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, replicando a Francesca Pascale. Dalla piazza della manifestazione di Milano in favore dei diritti delle persone Lgbt, la moglie di Paola Turci, ex fidanzata del presidente FI Silvio Berlusconi, ha escluso di votare per la destra: "E' come se un capretto votasse per la Pasqua, non c'è alternativa. Definisco Salvini omofobo. Definisco i sovranisti omofobi". (Rin)