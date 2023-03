Ucraina: ambasciatore russo all'Onu detta condizioni per proroga oltre 60 giorni accordo grano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non si oppone alla proroga dell'accordo sul grano per 60 giorni sino al 18 maggio, ha confermato l’ambasciatore. Il futuro dell'accordo, tuttavia, dipenderà dal reinserimento nel sistema Swift della Banca agricola russa, dalla ripresa della fornitura di macchine agricole e pezzi di ricambio alla Russia, dallo sblocco dei conti e delle attività finanziarie delle società russe di fertilizzanti e dalla revoca delle restrizioni sulle assicurazioni e l’accesso ai porti per le navi e le merci russe”, si legge nella missiva. (Rum)