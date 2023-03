Tribunale brevetti: Spada (Assolombarda), se a Milano senza giuste competenze sarebbe delusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il tribunale del brevetti non venisse affidato a Milano con le giuste competenze sarebbe una delusione e aprirebbe una valutazione sull'investimento. Lo scrive Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, sui propri profili social sottolineando che “Milano e la Lombardia esprimono una forte vocazione all'innovazione, che è anche frutto della straordinaria capacità delle sue imprese di riconoscere in questo asset una vera e propria leva di sviluppo. Milano è davvero il luogo in cui nascono le idee, dove ricerca e sviluppo incontrano il saper fare. Per questa ragione, sarebbe una delusione se perdessimo l'opportunità di accogliere la sede del Tribunale dei Brevetti con alcune importanti competenze come chimica e farmaceutica”. “Senza contare - prosegue - che questo aprirebbe inevitabilmente una valutazione anche sul valore complessivo dell’investimento, che sarebbe in questo caso privato dalle ricadute dirette e dall’indotto. Torniamo dunque a sottolineare la necessità di un passaggio di consegne da Londra che riconosca l'importanza di assegnare a Milano le giuste competenze". (Rem)