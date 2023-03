© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel mondo c’è grande voglia d’Italia, questo lo testimonia il 'Time' indicando Napoli e Pantelleria come luoghi da visitare nel 2023. Notizia che ci riempie di orgoglio e che ci dice quanto si stia lavorando nella direzione giusta per portare l’Italia sempre più in alto". Lo scrive su Twitter Daniela Santanchè, ministro del Turismo. (Rin)