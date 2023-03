Usa: Medvedev su arresto Trump, cittadini abbattano la tirannia di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini statunitensi devono distruggere la tirannia delle autorità di Washington. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitrij Medvedev, commentando la dichiarazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha detto di aspettarsi di essere arrestato martedì prossimo. "Gli idioti in Europa volevano arrestare qualcun altro e il 21 marzo arresteranno qualcuno in America", ha scritto Medvedev, in riferimento al mandato di cattura internazionale nei confronti del presidente russo Vladimir Putin spiccato dalla Corte penale internazionale. "Riprendetevi il vostro Paese, statunitensi! Combattete! Distruggete la tirannia di Washington! Spedite la cricca corrotta di folli assassini dei Biden - padre e figlio -nella puzzolente pattumiera della storia!! Maga", ha aggiunto Medvedev, concludendo il suo messaggio con l'acronimo del noto slogan trumpiano "Make America great again". (Rum)