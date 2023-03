Diritti: Pascale, Calenda che insulta Schlein e Meloni è uomo senza voti, leadership e talento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi dice che Elly Schlein non è pronta? Lo dirà qualche uomo tipo Calenda, che ha insultato due leader come la Meloni e la Schlein dicendo: 'due titani'. Bravo lui, è un genio, senza voti, senza leadership e senza talento". Lo ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e moglie di Paola Turci, a margine della manifestazione in Piazza della Scala, a Milano. (Rem)