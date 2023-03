Diritti: Pascale, governo omofobo, mi fa sentire sbagliata e perversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Prima di fare un figlio devo guarire la bambina che c'è in me. Voglio farlo senza sentirmi sbagliata e perversa, perché è questo che mi fa sentire la teoria omofoba di centro destra. È un governo totalmente omofobo". Lo ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e moglie di Paola Turci, a margine della manifestazione in Piazza della Scala, a Milano.(Rem)