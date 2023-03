Ucraina: ambasciatore russo all'Onu detta condizioni per proroga oltre 60 giorni accordo grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia valuterà un’ulteriore estensione dell’accordo dell’Iniziativa del grano nel Mar Nero solo in caso di progressi tangibili nell'attuazione del memorandum d'intesa con le Nazioni Unite sull'assistenza nella promozione di cibo e fertilizzanti russi su mercati globali. È quanto si legge in una lettera dell’ambasciatore russo presso le Nazioni Unite Vasilij Nebenzia inviata al sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore dei soccorsi di emergenza Martin Griffiths e al segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo Rebeca Grynspan. "L'esame da parte russa di un'ulteriore estensione dell’accordo dopo la data indicata sarà possibile solo a condizione di progressi tangibili raggiunti nell'attuazione del memorandum d'intesa tra la Federazione Russa e il Segretariato delle Nazioni Unite sull'assistenza nella promozione di cibo e fertilizzanti russi su mercati globali", ha scritto Nebenzia. (segue) (Rum)