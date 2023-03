© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incontrato la segretaria del Pd Elly Schlein a Palazzo Marino, sede del Comune, al termine del presidio in Piazza della Scala per i diritti dei figli delle coppie dello stesso sesso. Durante l'incontro i due hanno parlato in generale della situazione di Milano, e si sono ripromessi di incontrarsi nuovamente. (Rem)