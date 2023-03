Argentina: candidato presidente Grabois presenta a Roma il mondo dalla parte dei "peggiori" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed è proprio la volontà di liberarsi dal giogo di organismi come il Fondo che anima Grabois a mettere sul piatto la sua candidatura. Una candidatura che sarebbe pronto a ritirare nel caso Cristina Kirchner, protagonista durante i suoi mandati da presidente di un severo braccio di ferro con l'Fmi, decidesse di scendere in campo. La persecuzione giudiziaria sofferta da Cristina Kirchner, è la stessa che ha colpito "l'ex presidente della Bolivia, protagonista di un enorme lavoro in favore della comunità indigena, numericamente predominante ma mai rappresentata nel potere. La stessa che ha animato il 'golpe morbido' contro il peruviano Pedro Castillo, guarda caso nel momento in cui scadevano i 30 anni dei contratti minerari firmati dai governi di Alberto Fujimori con i capitalisti internazionali", o contro l'ecuadoriano Rafael Correa, riparato in Belgio dopo la condanna di corruzione in patria". Sono "tutti cattivi e corrotti o esiste un coordinamento continentale contro presidenti che, con tutti i loro difetti hanno rivendicato il diritto di sovranità delle risorse naturali, acqua, litio, gas, minerali, alimenti", chiede Grabois. In questo senso, il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, è "il principale punto di riferimento politico ed ideologico dell'America latina". (segue) (Res)