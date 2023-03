Argentina: candidato presidente Grabois presenta a Roma il mondo dalla parte dei "peggiori" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I peggiori sono infine "pigri", recettori di sussidi pubblici perché non hanno voglia di lavorare. Un tema che ha spinto Grabois ad interessarsi del "reddito di cittadinanza" varato proprio dal governo dell'ex presidente del Consiglio, Conte. "È falso che chi prende un assegno di cittadinanza non abbia voglia di lavorare, perché nessuno sopravvive con 500 euro al mese. È chiaro che è un'integrazione ad altre fonti di reddito, ad attività che sono escluse dal mercato del lavoro per storture che non si vogliono risolvere". Con Conte, il precandidato presidenziale condivide anche la posizione sul "salario minimo" e quella, ora chiarita, sulla consegna delle armi all'Ucraina. "Non capiamo come si può risolvere la guerra con le armi. L'Europa in questo sembra prestarsi a fare il gioco sporco degli Stati Uniti, nella guerra con Cina e Russia". (Res)