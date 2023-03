Migranti: ministra Interno britannica in Ruanda per discutere dell'accordo di deportazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti Paesi in tutto il mondo sono alle prese con arrivi senza precedenti di migranti illegali: per questo motivo la partnership fra Regno Unito e Ruanda è un approccio equilibrato e di solidarietà. Lo ha detto la ministra dell’Interno britannico Suella Braverman da Kigali, in Ruanda, per discutere dell’accordo che prevede che il Paese dell'Africa orientale accetterà i migranti che arrivano irregolarmente in Regno Unito. Braverman è stata ricevuta dal ministro degli Esteri del Ruanda, Vincent Biruta, il quale ha affermato che l’intesa fra i due Paesi "offre migliori opportunità sia per i migranti che per i ruandesi" e sosterrà l'obiettivo del governo britannico di contrastare i trafficanti di esseri umani. "Non ho intenzione di anticipare la decisione della magistratura, ma se avremo successo, prenderemo in considerazione la messa in pratica del nostro accordo il più rapidamente possibile", ha affermato Braverman. La ministra dovrebbe incontrare domenica il presidente del Ruanda Paul Kagame. (segue) (Rel)