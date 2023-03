Egitto: Fico (M5s), esibizione Teatro San Carlo sotto Piramidi? Oggi idea inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da cittadino non voglio vedere le nostre istituzioni culturali dar sponda a un regime che calpesta i diritti umani e reprime in modo feroce ogni dissenso. Lo stesso regime responsabile del rapimento, della tortura e dell’uccisione di Giulio Regeni. La possibile esibizione del Teatro San Carlo di Napoli sotto le Piramidi è un'idea inaccettabile oggi. I ministri Sangiuliano e Tajani preferiscono dar sponda al regime piuttosto che chiedere con forza che Il Cairo fornisca gli indirizzi dei rappresentanti delle Forze di sicurezza egiziani, come richiesto dalla magistratura italiana. Il governo si conferma debole coi forti e forte coi deboli". Lo scrive su Facebook Roberto Fico, ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del M5s. (Rin)