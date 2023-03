Portogallo: migliaia di persone protestano a Lisbona per chiedere aumento salari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato provenienti da tutto il Portogallo hanno manifestato oggi a Lisbona per chiedere aumenti salariali e misure per far fronte all'aumento del costo della vita. “Il costo della vita sta diventando insopportabile” ovvero “è inaccettabile impoverirsi lavorando”, scandivano i manifestanti che hanno sfilato nel viale principale della capitale portoghese. La manifestazione, organizzata dalla Confederazione generale dei lavoratori portoghesi (Cgtp), arriva il giorno dopo uno sciopero nazionale dei dipendenti pubblici, per chiedere aumenti salariali, che ha toccato i settori della raccolta dei rifiuti, le scuole e gli ospedali. La Cgtp, la principale confederazione sindacale portoghese, chiede il controllo dei prezzi dei beni di prima necessità, aiuti per frenare l'aumento degli affitti e dei mutui, oltre a misure di contrasto alla precarietà. Nel 2022, il tasso di inflazione in Portogallo ha raggiunto un livello storicamente elevato del 7,8 per cento, il più alto negli ultimi 30 anni. (Spm)