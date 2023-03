Business news: immobiliare, cinese Country Garden stima perdite fino a un miliardo di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Country Garden Holdings, la prima società immobiliare per vendite in Cina nel 2022, dovrebbe registrare per l'anno passato perdite fino a un miliardo di dollari. La società ha riferito la stima in un’informativa presentata alla Borsa di Hong Kong, precisando che la perdita attribuibile agli azionisti oscilla tra i 797 milioni e un miliardo di dollari. “Nonostante le gravi problematiche affrontate dal settore nel 2022, l'azienda rimane impegnata a garantire la consegna” dei progetti immobiliari, afferma la compagnia nella nota, facendo riferimento al forte indebitamento del settore cui hanno contribuito i default dichiarati da colossi quali Kaisa ed Evergrande. Relativamente al 2022, Country Garden prevede inoltre di registrare un utile netto di base, che non tiene conto delle variazioni di valore equo degli asset e l’effetto della conversione valutaria, compreso tra 145 milioni e 437 milioni di dollari, cifra ben al di sotto dei quattro miliardi di dollari registrati nel 2021. (Cip)