Milano: assessora Scuola Roma, piazza bellissima per i diritti delle famiglie

- A Milano "c'è una piazza bellissima, una piazza giusta che chiede diritti per tutte le famiglie. Mi sento lì, impegnata nella stessa battaglia per dire che non esistono famiglie di serie A e di serie B. È quello che abbiamo voluto affermare a Roma riconoscendo alle famiglie omogenitoriali di dichiararsi tali nell'iscrizione al nido e alla scuola dell'infanzia. Un atto dovuto ma purtroppo in controtendenza rispetto alle scelte della maggioranza". Lo dichiara in una nota l'assessora alla Scuola di Roma, Claudia Pratelli. "Lo stop al riconoscimento delle famiglie omogenitoriali imposto a Milano, insieme alla contrapposizione da parte della maggioranza al regolamento europeo che riconosce lo status di filiazione sono segnali molto preoccupanti e antistorici - aggiunge -. Bisogna dirlo forte e chiaro: non sono accettabili discriminazioni o disconoscimenti. I bambini e le bambine con due mamme o due papà esistono e hanno il sacrosanto santo diritto di veder riconosciuta e rispettata la propria famiglia che non è di serie B". (Com)