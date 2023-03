Diritti: Salvini, domenica è festa del papà, non del "genitore 2"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il papà si chiama papà. Domenica è la festa del papà, non del 'genitore 2'", insiste su Facebook il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, quando è da poco terminata a Milano la manifestazione organizzata da I Sentinelli, Arcigay Milano e Famiglie arcobaleno per protestare contro lo stop imposto al Comune sulle registrazioni di figli di coppie dello stesso sesso. Il capoluogo lombardo ha infatti dovuto interrompere le trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie omogenitoriali in Italia. Al presidio in piazza della Scala hanno partecipato anche Elly Schlein e il sindaco Giuseppe Sala. (Rin)