Regno Unito: Lynch (Rmt), ministero Trasporti metta "più fondi" nei negoziati sui salari

- Il ministero dei Trasporti del Regno Unito deve seguire l'esempio del dicastero della Salute e mettere sul piatto "nuovi fondi" nei negoziati con i sindacati. Lo ha affermato il capo del sindacato Rmt, la principale sigla che riunisce i lavoratori del settore ferroviario, Mick Lynch durante un picchetto alla stazione londinese di Euston. Lynch ha affermato che il ministero della Salute ha mostrato un piccolo "cambiamento di atteggiamento" nell'offrire al personale del Sistema sanitario nazionale (Nhs) in Inghilterra - compresi infermieri e operatori delle ambulanze - un aumento salariale del 5 per cento dal mese aprile come parte dei negoziati in corso. Questo fine settimana è in corso un nuovo sciopero del settore ferroviario che sta creando non pochi disagi agli utenti del servizio. La manifestazione segue conclude una settimana di scioperi da parte di insegnanti, giovani medici e dipendenti pubblici. (Rel)