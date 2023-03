© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il governo serve contrastare l’evasione in modo diverso perché gli approcci passati hanno fallito. Falso. Per esempio, nel 2015 l’Iva evasa era il 26 per cento del dovuto, nel 2020 era il 19 per cento. Se la combatti, l’evasione scende. Ma questo governo vuole combatterla o vuole nuovi condoni?". Lo scrive su Twitter l'economista e senatore del Partito democratico, Carlo Cottarelli. (Rin)