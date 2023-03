Siria-Turchia: Save the Children, necessari più fondi per sostegno a zone terremotate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I terremoti hanno causato la morte di oltre 54.000 persone in entrambi i Paesi, ma la crisi non è finita. Con infrastrutture decimate, servizi sovraccarichi e milioni di bambini e famiglie sfollati dalle loro case, è necessario intervenire con urgenza per proteggere i bambini dalle gravi conseguenze secondarie dei terremoti. La vita di Hatem, un ragazzo di 15 anni di Idlib, in Siria, è cambiata radicalmente quando il terremoto ha colpito il nord del Paese. Ha evitato per un soffio di essere travolto da un muro che stava crollando, grazie ad un suo vicino che lo ha trascinato via all'ultimo secondo. Ora vive in una tenda con la sua famiglia allargata di sette persone, nell'affollamento di un campo per i sopravvissuti al terremoto "Ho sentito il terremoto mentre ero sveglio. Eravamo a malapena arrivati alla porta di casa quando c'è stata la seconda scossa. Alcune pareti sono cadute davanti a noi, così siamo rimasti bloccati per circa due ore fino all'arrivo della protezione civile. Ora viviamo in una tenda. La situazione qui non è affatto buona, ho nuovi amici, ma non posso studiare né fare nulla. Di notte fa freddo e ieri sera c'è stata una tempesta che ha quasi distrutto la tenda". (segue) (Com)