Siria-Turchia: Save the Children, necessari più fondi per sostegno a zone terremotate (3)

- Tantissimi bambini sono rimasti senza istruzione, sebbene alcune scuole in Turchia e Siria stiano gradualmente riaprendo in alcune aree, molte sono danneggiate e alcune vengono utilizzate come rifugi per gli sfollati. I bambini siriani hanno già vissuto dodici anni di conflitto ed entrambi i Paesi hanno attraversato una forte crisi economica. Il peso psicologico e i rischi per la sicurezza dei bambini sono enormi, e senza un sostegno e un investimento adeguati c'è il rischio di ripercussioni a lungo termine sulla loro salute, sul loro sviluppo e sul loro benessere. In particolare i bambini che sono stati separati dalle loro famiglie sono a maggior rischio di violenza, abuso e sfruttamento. (segue) (Com)