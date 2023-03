Siria-Turchia: Save the Children, necessari più fondi per sostegno a zone terremotate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ali, 11 anni, e i suoi genitori vivono ad Hatay, in Turchia. La sua famiglia ha perso la casa e per questo motivo alloggia nel centro comunitario locale, dove frequenta uno “Spazio a misura di bambino” di Save the Children "Se avessi una bacchetta magica, vorrei una nuova vita... Il mio desiderio per i bambini di questa città è che tutti gli edifici tornino ad essere intatti, come erano prima". Le organizzazioni locali hanno svolto un ruolo fondamentale nella risposta umanitaria, ma al momento solo una parte dei finanziamenti è destinato al loro lavoro. In Turchia, le ong locali hanno ricevuto solo 0,1 milioni di dollari dei 139 milioni raccolti finora. In Siria, invece, le ong locali hanno ricevuto 15 milioni di dollari su un totale di 264 milioni raccolti. I donatori sostengono anche le organizzazioni umanitarie locali con finanziamenti flessibili attraverso il Country-Based Pooled Fund (Cbfp) in Siria, che ad oggi ha ricevuto 84 milioni di dollari. Le organizzazioni locali, che sono la pietra miliare della risposta, sono ancora tagliate fuori. (segue) (Com)