Siria-Turchia: Save the Children, necessari più fondi per sostegno a zone terremotate (5)

- "I bambini in Turchia e in Siria hanno bisogno dell'impegno dei leader mondiali, dei donatori, e di risultati concreti da questa conferenza. I donatori non devono solo impegnarsi con noi, ma anche con i partner locali e nazionali che sono stati in prima linea nella risposta all'emergenza fin dal primo giorno. I bambini hanno bisogno di un sostegno urgente per le loro esigenze di base, ma anche di un sostegno a lungo termine per poter ricostruire le loro vite dopo una devastazione così estesa e profonda. Il costo di trascurare l'uno o l'altro sarebbe incalcolabile", ha dichiarato Ekin Ogutogullari, direttore regionale di Save the Children per il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Europa orientale. (Com)