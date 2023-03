Diritti: Maiorino (M5s), approvare legge riconoscimento figli coppie omogenitoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "è presente a tutti i livelli istituzionali alla manifestazione 'Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie': da Comune, Regione, Camera, Senato e Parlamento europeo siamo qui a Milano per dire forte e chiaro che i diritti dei bambini vengono prima di tutto. La politica portata avanti dal governo Meloni è inaccettabile, una scelta oscurantista che vuole negare ai bambini il diritto ad avere due genitori e tutti gli affetti familiari. Come se non bastasse, qualche esponente del governo diffonde falsità e slogan ideologici che inquinano ulteriormente il dibattito nell'opinione pubblica. Non è tollerabile giocare sulla pelle dei figli per strizzare l'occhio a idee conservatrici che rendono la società ingiusta e divisa. Oltre alle battaglie civili servono le innovazioni legislative. In Parlamento il M5s ha depositato due disegni di legge per il matrimonio egualitario e il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, è doveroso aprire il confronto tra tutte le forze politiche e nel Paese". Lo afferma la coordinatrice del comitato Diritti civili e Politiche di genere del Movimento cinque stelle, Alessandra Maiorino. (Rin)