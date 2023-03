Milano: De Corato, in piazzale Loreto ancora odio e insulti contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo pomeriggio Piazzale Loreto è stato riempito da alcune migliaia di manifestanti che, come avevo preannunciato, hanno urlato e manifestato tutto il loro odio nei confronti del Governo e delle Istituzioni oltre a paralizzare il traffico nel centro città. Gli anarchici, come loro consuetudine, hanno rivolto anche insulti verso le Forze dell'Ordine che, per l'occasione, erano in migliaia anche loro e hanno chiuso tutte le direttrici, da Nord a Sud, che collegavano il piazzale". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato, commentando manifestazione odierna degli anarchici partita da Piazzale Loreto a Milano. "Come al solito - ha proseguito - ci sono state le solite scritte sui muri a favore sia di Davide Cesare sia di Alfredo Cospito, oltre ai soliti striscioni di odio profondo. Ormai, la città, è diventata il palcoscenico preferito degli anarchici che, sistematicamente, organizzano cortei e manifestazioni per esprimere la propria insoddisfazione". "Milano non merita di essere paralizzata due volte alla settimana", conclude.(Com)