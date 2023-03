Diritti: Pascale, governo omofobo, mi fa sentire sbagliata e perversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di fare un figlio devo guarire la bambina che c'è in me. Voglio farlo senza sentirmi sbagliata e perversa, perché è questo che mi fa sentire la teoria omofoba di centro destra. È un governo totalmente omofobo". Lo ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e moglie di Paola Turci, a margine della manifestazione in Piazza della Scala, a Milano.(Rem)