Milano: corteo antifascista quasi arrivato in via Oropa tra vetrine infrante e scritte sui muri

- Nessun momento di tensione con le forze dell’ordine, ma gavettoni di vernice, vetrine infrante e scritte con lo spray sui muri e sulle facciate dei negozi. Il corteo organizzato dai collettivi antifascisti per commemorare la memoria di Dax, Davide Cesare, militante ucciso vent’anni fa, è quasi arrivato a destinazione in via Oropa, dove si trova un ex stabilimento farmaceutico che ieri è stato occupato, percorrendo via Costa, via Leoncavallo e via Padova. Tra i cori e le scritte, quelle contro il ministro Piantedosi e quelle di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito. Lungo il percorso sono stati realizzati anche alcuni graffiti dedicati a Dax.(Rem)