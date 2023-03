Medio Oriente: suonano sirene nel sud di Israele dopo il lancio di un razzo da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sirene di allarme anti-razzo sono suonate oggi vicino alla città meridionale di Sderot, in Israele, nei pressi del confine con la Striscia di Gaza dopo il lancio di un razzo dall’enclave palestinese. Lo rende noto un comunicato delle Forze di difesa israeliane (Idf), diffuso dal quotidiano “Jerusalem Post”, secondo il quale le sirene sarebbero suonate nel kibbutz di Nahal Oz. Le Idf hanno spiegato che il razzo è caduto in uno spazio aperto e per questo il sistema di difesa aerea Iron Dome non è stato attivato. Il razzo è stato lanciato due giorni dopo l’operazione condotta dalle Idf a Jenin, dove sono rimasti uccisi quattro militanti palestinesi. Dopo l’operazione, il portavoce del movimento palestinese Hamas, Abd al Latif al Qanou, aveva infatti condannato l’uccisione di un membro delle Briagate al Qassam, il braccio armato del gruppo che governa la Striscia di Gaza e minacciato una “pronta risposta”.(Res)