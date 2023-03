© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano sempre per i diritti. Una piazza bellissima, unità nel rivendicare il rispetto dei diritti civili di tutti, delle famiglie, delle bambine e dei bambini. Sui diritti civili non vogliamo tornare indietro, non vogliamo retrocedere". Lo scrive sul suo profilo Facebook la presidente del consiglio comunale, Elena Buscemi, commentando il presidio per le famiglie omogenitoriali in corso in piazza delle Scala. (Rem)