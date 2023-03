Pakistan: “caso Toshakhana”, annullato mandato d’arresto per Khan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato d’arresto nei confronti di Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro, è stato annullato. Il mandato, non soggetto a cauzione, era stato emesso dalla Corte d’assise (giudice Zafar Iqbal) per mancata comparizione nel procedimento sul “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri. Ieri il giudice capo dell’Alta corte della capitale, Aamer Farooq, ha disposto la sospensione fino a oggi, per dare a Khan la possibilità di presentarsi in aula. L’ex premier questa volta si è recato alla Corte d’assise, tuttavia all’esterno del complesso giudiziario si è creata una situazione di caos in vista del suo arrivo, sfociata in scontri tra i manifestanti del Pti e la polizia, tanto che il leader politico è rimasto nella sua auto. Il giudice Iqbal si è limitato a registrare la sua presenza e lo ha riconvocato il 30 marzo, cancellando il mandato. Contro Khan, coinvolto in diversi procedimenti, sono stati emessi quattro mandati d’arresto, ma quello per il “caso Toshakhana” era l’unico ancora in vigore. (segue) (Inn)