Pakistan: “caso Toshakhana”, annullato mandato d’arresto per Khan (2)

- Mentre Khan si recava nella capitale, a Lahore la polizia ha ripreso l’operazione a Zeman Park, la residenza del leader, precedentemente interrotta due volte per ordine dell’Alta Corte della città. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, sono stati arrestati dei manifestanti e sono state sequestrate armi. È da lunedì sera che un contingente della polizia di Islamabad, al quale si sono uniti la polizia del Punjab e il corpo dei Rangers, si trovava presso la dimora per eseguire l’arresto di Khan, i cui sostenitori hanno opposto resistenza. Nei giorni seguenti ci sono stati scontri tra i manifestanti e la polizia, che ha utilizzato gli idranti e i gas lacrimogeni per disperdere la folla. L’Alta corte di Lahore, oltre a sospendere due volte l’operazione di polizia, ha concesso a Khan la protezione preventiva dall’arresto per nove casi, di cui quattro registrati a Lahore e cinque a Islamabad. (segue) (Inn)