Pakistan: “caso Toshakhana”, annullato mandato d’arresto per Khan (3)

- Negli ultimi giorni le vicende giudiziarie di Khan hanno creato forti tensioni. Il Pti ha definito l’azione della polizia un “attacco” di un “regime fascista”. Khan in un messaggio video alla nazione ha esortato i connazionali a “combattere per la libertà e lo stato di diritto”. “Se mi accade qualcosa, se venissi imprigionato o ucciso, allora dovrete mostrare che questa nazione continuerà a lottare. Non dovrete mai accettare la tirannia di questi ladri, specialmente dell’uomo che sta prendendo decisioni per il Paese”, ha dichiarato. Da parte del governo la ministra dell’Informazione, Marriyum Aurangzeb, ha accusato Khan di fare propaganda e di voler creare disordine e anarchia nel Paese. L’Associazione degli avvocati patrocinanti alla Corte suprema (Scbap) ha condannato “l’eccesso commesso dalla polizia a Lahore per arrestare l’ex primo ministro”. (segue) (Inn)