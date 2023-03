Pakistan: “caso Toshakhana”, annullato mandato d’arresto per Khan (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan, inoltre, è coinvolto in un procedimento per minacce, per un discorso pronunciato il 20 agosto durante un comizio organizzato nella capitale per esprimere solidarietà al suo consigliere Shahbaz Gill, arrestato con l’accusa di sedizione ai sensi della legge antiterrorismo per alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa. Secondo il magistrato Ali Javed, che ha depositato la denuncia contro Khan, il leader politico ha “minacciato” l’ispettore generale di polizia e il suo vice con le parole “Non vi risparmieremo” e la giudice distrettuale Zeba Chaudhry avvertendola di prepararsi a un’azione legale. Il Tribunale civile di Islamabad (giudice Rana Mujahid Rahim) ha emesso un mandato d’arresto per mancata comparizione, che la Corte d’assise (Faizan Haider Gilani) ha sospeso fino al 20 marzo, ordinando alla polizia di condurre Khan in aula entro il 29 marzo. (segue) (Inn)