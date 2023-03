Pakistan: “caso Toshakhana”, annullato mandato d’arresto per Khan (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan è stato primo ministro dal 18 agosto 2018 al 10 aprile 2022, quando è stato sfiduciato dopo aver perso il sostegno di una parte della coalizione che formava la maggioranza. Al suo posto è subentrato Shehbaz Sharif, presidente della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N). L’ex premier ha attribuito la caduta del suo governo a una “cospirazione” ordita dagli Stati Uniti, che hanno sempre negato qualsiasi ruolo negli sviluppi politici pachistani. La mozione di sfiducia è stata votata per ordine della Corte suprema, che ha annullato la precedente decisione della presidenza della Repubblica di sciogliere l’Assemblea nazionale, la camera bassa. I deputati del Pti hanno boicottato il voto e annunciato dimissioni in massa. Sono state accettate le dimissioni di una sessantina di parlamentari e la Commissione elettorale ha indetto per il 16 marzo elezioni suppletive per 37 seggi, poi rinviate per motivi di sicurezza e in seguito a pronunciamenti giudiziari. (segue) (Inn)