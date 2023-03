Pakistan: “caso Toshakhana”, annullato mandato d’arresto per Khan (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan, 70 anni, ha ancora un largo seguito e ha promosso diverse manifestazioni di protesta, in una delle quali, il 3 novembre a Wazirabad, è stato ferito a una gamba con un’arma da fuoco mentre un sostenitore del Pti è morto. Per l’attacco è stato arrestato un sospetto estremista religioso, ma Khan ha respinto l’ipotesi di un’azione solitaria e ha accusato apertamente il governo. Il leader politico, che ha ricevuto diverse citazioni, alcune delle quali nelle stesse date, ha denunciato una persecuzione giudiziaria nei suoi confronti e contro il Pti. La sua difesa ha chiesto ma non ottenuto l’esenzione dalla comparizione in aula per motivi di salute, a causa dei postumi delle lesioni riportate nell’attentato. Il 24 febbraio Khan ha lanciato una nuova iniziativa, chiamata “Jail Bharo” (“Riempiamo le prigioni”), in cui i partecipanti si consegnano agli arresti in segno di protesta. (Inn)