Amministrative: a Latina firmato regolamento per primarie centrosinistra

- Il centrosinistra a Latina ha firmato il regolamento per l'indizione delle elezioni primarie. Il documento è stato sottoscritto questa mattina dal segretario del Partito democratico, Leonardo Majocchi, dalla segretaria di Latina Bene comune, Elettra Ortu La Barbera, e dal coordinatore del partito Per Latina 2032, Nazzareno Ranaldi. Lo riferisce una nota di Latina Bene comune. "Siamo molto soddisfatti – commenta Ortu La Barbera – abbiamo messo a punto, in un clima sereno e collaborativo, uno strumento in grado di organizzare al meglio le elezioni primarie per la scelta della candidatura a sindaco di Latina. Il momento che viviamo impone responsabilità motivo per cui l'invito a collaborare resta valido anche per le altre forze della città, politiche e civiche, che si riconoscano nei valori della nostra coalizione".(Com)