Albania-Vaticano: ministra Esteri Xhacka accoglie segretario Gallagher, focus su cooperazione

- La ministra degli Esteri albanese Olta Xhacka ha ricevuto oggi a Tirana il segretario vaticano per le Relazioni con gli Stati, arcivescovo Paul Richard Gallagher. Come riferito da Xhacka su Twitter con Gallagher si è svolta una “positiva conversazione sulla cooperazione bilaterale e sui modi per farla avanzare in futuro”. “Sono stati discussi anche gli sviluppi nella regione dei Balcani occidentali e ho espresso l'ammirazione dell'Albania per la chiarezza morale di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina”, ha aggiunto la ministra. (Alt)