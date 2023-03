Diritti: Sala, disposto a riprendere registrazione bambini se Parlamento agisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono disposto a riprendere le firme se in Parlamento si fa qualcosa". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del presidio in Piazza della Scala a Milano, organizzato da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli di Milano e CIG Arcigay a sostegno delle famiglie omogenitoriali, in risposta a chi gli ha chiesto se fosse disposto a riprendere a registrare i bambini di coppie Lgbtq se il Parlamento dovesse aprire al dialogo. (Rem)