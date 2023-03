Ucraina: Coldiretti, da accordo solo 55 per cento grano per Paesi in via sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 55 per cento dei prodotti agricoli che hanno lasciato l’Ucraina dopo l’accordo hanno raggiunto i Paesi in via di sviluppo, come quelli del Nord Africa e dell’Asia fortemente dipendenti dalle materie prime provenienti dalle aree coinvolti dal conflitto. E' quanto afferma in una nota la Coldiretti nel commentare l’annuncio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan della proroga di 120 giorni dell’accordo raggiunto con Nazioni Unite, Turchia e Ucraina, sulla base del Centro Studi Divulga che ha elaborato i dati Onu delle rotte dei prodotti agricoli partiti da agosto 2022 a febbraio 2023 dai porti di Chornomorsk (36,4 per cento del totale), Yuzhny (35,8 per cento) e Odessa (27,8 per cento) in questi 210 giorni. Complessivamente - sottolinea la Coldiretti - i sono state 24,2 milioni le tonnellate di prodotti agricoli partiti dai porti ucraini composti per quasi la metà da mais (49,3 per cento) mentre il 27,2 per cento è grano tenero, il 5,4 per cento è farina di girasole e il 5,1 per cento olio di girasole. (segue) (Com)