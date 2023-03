Ucraina: Coldiretti, da accordo solo 55 per cento grano per Paesi in via sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina con ben 5,2 milioni di tonnellate di prodotti agricoli tra grano, mais e olio di girasole, pari al 21,5 per cento sul totale, è il Paese - continua la Coldiretti - che ha beneficiato di più dell’accordo. La Spagna con 4,1 milioni di tonnellate di prodotti e la Turchia con 2,7 milioni di tonnellate di prodotti salgono comunque sul podio ma l’Italia con 1,76 milioni di tonnellate si colloca al quarto posto. In Italia sono arrivate 1,2 milioni di tonnellate di mais, fondamentale per l’alimentazione animale, 377 mila tonnellate di grano tenero, e quasi 90mila tonnellate di olio di girasole. L’accordo è importante di fronte al rischio di pesanti tagli ai raccolti determinanti dalla siccità ma anche per fronteggiare il pericolo carestia in ben quei 53 Paesi dove secondo l’Onu, la popolazione spende almeno il 60 per cento del proprio reddito per l’alimentazione. Un pericolo quindi anche per la stabilità politica proprio mentre - conclude la Coldiretti - si moltiplicano le tensioni sociali ed i flussi migratori, anche verso l’Italia. (Com)